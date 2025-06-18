Около 11 тыс. человек посетили выставку агитационного поезда в Казани

Более 11 тысяч человек посетили сегодня в Казани агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!», прибывший в столицу Татарстана. Об этом сообщили в Минмолодежи.

В течение дня жители и гости города смогли ознакомиться с интерактивной экспозицией, включающей демонстрацию трофейных образцов вооружения и военной техники, тематические вагоны и передвижные выставки.

Помимо основной экспозиции, на платформе железнодорожного вокзала работала выставка оружия Казанского высшего танкового командного училища, полевая кухня, палатки с мастер-классами, а также молодежная дискуссионная площадка «Разговоры о самом важном», посвященная защите Отечества и контрактной службе. Участники мероприятия могли записать видеообращение в рамках Всероссийской семейной телеэстафеты «Мой Герой».



Рената Валеева