Александр Ведяхин: АПК имеет большой потенциал для роста в ближайшие годы

Отрасль в наименьшей степени подвержена санкционному давлению. Главным драйвером роста останется экспорт

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Высокие колебания ключевой ставки создают неблагоприятные условия для долгосрочных вложений в сельское хозяйство, поскольку прибыльность проектов становится непредсказуемой. Удорожается привлечение денежных средств, особенно для небольших хозяйств. Агроинвесторы сталкиваются с проблемами реализации планов расширения производства и модернизации оборудования, что тормозит инновационное развитие отрасли.

Сбербанк активно работает по кредитованию проектов в сельском хозяйстве. Смягчить давление высоких ставок помогает программа льготного кредитования, которая тем не менее не позволяет полностью удовлетворить спрос со стороны компаний отрасли. В первую очередь компании сокращают программы долгосрочных инвестиций.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Надо отметить, что АПК в наименьшей степени подвержен санкционному давлению. В тех случаях, когда отдельные рынки все же были закрыты, российские экспортеры успешно переориентировали поставки на альтернативные рынки дружественных стран.



Мы зафиксировали ухудшение метрик кредитного портфеля по отраслям сельское хозяйство и пищевая промышленность до средних значений. При этом стресс-тесты демонстрируют устойчивость отрасли. Среди подотраслей наибольшая волатильность финансовых результатов фиксируется в переработке масличных и оптовой торговле зерном, что связано с их экспортной направленностью, волатильностью цен на продукцию на мировых рынках и курсов валют.



АПК обладает большим потенциалом для роста в ближайшие годы. Для его реализации необходимо обеспечить доходность в растениеводстве, которая является основой для животноводства и пищевой промышленности. Главным драйвером роста останется экспорт».