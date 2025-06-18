АКРА: Татарстан сохранил высший кредитный рейтинг

Фото: Динар Фатыхов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Это означает, что республика имеет надежные финансовые показатели и низкий уровень долговой нагрузки.

По данным АКРА, Татарстан демонстрирует сильный бюджетный профиль и высокую операционную эффективность. Однако в 2025 году ожидается значительное снижение доходов бюджета: собственные доходы могут уменьшиться на 19%, а безвозмездные поступления — на 28%. Это может привести к дефициту бюджета в размере 11% от налоговых и неналоговых доходов.

Тем не менее агентство считает, что такое резкое сокращение доходов маловероятно.

— Учитывая параметры исполнения бюджета региона за последние пять лет, АКРА полагает, что столь значимого снижения ННД не произойдет, — подчеркивается в сообщении.

На 1 мая 2025 года госдолг Татарстана составил 99,2 млрд рублей, что на 11% меньше по сравнению с началом года. Региону необходимо погасить менее 2% своей задолженности до конца текущего года. Процентные расходы остаются низкими — менее 1% от совокупных расходов бюджета.

Основная часть долга республики формируется бюджетными кредитами, а долговая нагрузка муниципалитетов остается умеренной. В случае необходимости экстраординарной поддержки государственных компаний или изменения межбюджетных отношений в стране, рейтинг может быть пересмотрен в негативную сторону.

Анастасия Фартыгина