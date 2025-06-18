Один из ведущих баскетболистов Европы призвал вернуть российские клубы в Евролигу

Фото: Динар Фатыхов

Экс-лидер ЦСКА Алекса Аврамович считает, что баскетбольной Евролиге не хватает российских команд. Баскетболист уверен — четыре клуба Единой лиги ВТБ боролись бы за высокие места в главном европейском турнире по баскетболу.

— Я думаю, что Евролиге не хватает российских клубов. В России есть четыре команды очень высокого уровня, они точно боролись бы за высокие места. Я бы очень хотел, чтобы российские клубы вернулись в Евролигу и там вновь соревновались все сильнейшие команды и игроки Европы, — сказал Аврамович ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров по баскетболу с весны 2022 года. На момент отстранений в Евролиге выступали три российских клуба — ЦСКА, питерский «Зенит» и казанский УНИКС.



Аврамович в минувшем сезоне стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА. Сербский разыгрывающий считается одним из лучших баскетболистов Европы.

Зульфат Шафигуллин