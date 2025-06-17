QR-коды для туристов из безвизовых стран при въезде в Россию будут добровольными

Новые правила въезда в Россию для граждан безвизовых стран, которые предполагают получение QR-кода, не будут обязательными для туристов. Об этом сообщил глава Экспертного совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Николай Литаренко, пишет «Интерфакс».

— Официальная информация на этот счет появится ближе к концу июня. Но на вопрос одного из ведущих туроператоров, который как раз 1 июля принимает группу иностранных туристов, был получен ответ, что их пропустят без куар-кода, — сказал он.

По словам представителя РСТ, в Минцифры пояснили, что включение туристов в перечень категорий граждан, которым необходимо получать QR-код для въезда, было обусловлено желанием максимально протестировать новую систему. Однако для них это будет дополнительной, а не обязательной опцией. Основной целью новой системы является совершенствование миграционного учета.

Реальное время / realnoevremya.ru

Турбизнес положительно отреагировал на заявление Минцифры. «Надеемся, что Погранслужба будет в курсе уточнений, ведь именно она встречает туристов на границе», — подчеркнул Литаренко.

Напомним, что, согласно постановлению правительства РФ, с 30 июня иностранные граждане за 72 часа до въезда в Россию должны проходить предварительную цифровую регистрацию через приложение «Госуслуги RuID» и получать QR-код для предъявления на границе.

Рената Валеева