Авария на подстанции «Корабельная» в Нижнекамске привела к отключению электричества

Фото: Максим Платонов

В результате аварии на подстанции «Корабельная» сегодня в Нижнекамске произошло отключение электроснабжения в микрорайонах 31, 34, 35, 35а, 36, 46, 47 и 49. На место незамедлительно выехали аварийные бригады, которые приступили к устранению неполадки.

По информации администрации города, на данный момент подача электроэнергии восстановлена у 95% потребителей. Полное восстановление электроснабжения ожидается в течение 20 минут.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства.

Рената Валеева