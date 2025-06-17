В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после убийства в общежитии

Фото: Максим Платонов

СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту убийства, произошедшего в общежитии Набережных Челнов. Трагедия случилась вечером 12 июня в одной из комнат по адресу: проспект Вахитова, дом 17, пишет пресс-служба.

По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков между 40-летним мужчиной и 48-летней женщиной возник конфликт, переросший в драку. Мужчина нанес женщине множественные удары колюще-режущим предметом, а затем довершил преступление, избив ее ножкой табуретки. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Подозреваемый задержан. Он полностью признал свою вину. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Рената Валеева