Мантуров: Hyundai и Toyota не обращались к правительству по поводу возвращения

Фото: Олег Тихонов

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что ни компания Hyundai, ни Toyota не обращались к правительству России с вопросами о возможном возвращении на российский рынок. Об этом пишет РБК.

— Я не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Я все-таки исхожу из официальных источников и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 2022 года у нас отношения полностью прерваны, — пояснил Мантуров.

Вице-премьер также оценил перспективы возвращения французского автоконцерна Renault, отметив, что компания делает все возможное, чтобы не воспользоваться опционом на обратный выкуп своих предприятий в России. Он указал на разрыв цепочек кооперационных поставок АвтоВАЗу, а также на факты поставок техники Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации, — пояснил Мантуров.

Ранее компания Hyundai Motor Group опровергла информацию южнокорейского агентства «Ренхап» о готовности возобновить продажи автомобилей Kia в России, объяснив, что журналисты неправильно интерпретировали планы компании на рынке стран СНГ.

Рената Валеева