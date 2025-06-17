В США в возрасте 95 лет умерла Барбара Холдридж — пионерка рынка аудиокниг

В 1952 году вместе с Марианн Мантелл она запустила лейбл Caedmon Records, который положил начало современному рынку записей авторского чтения

В Балтиморе 9 июня умерла Барбара Холдридж, одна из основательниц первой коммерчески успешной компании по выпуску аудиокниг. Ей было 95 лет. В 1952 году вместе с Марианн Мантелл она запустила лейбл Caedmon Records, который положил начало современному рынку записей авторского чтения. Обе окончили Хантер-колледж и начали с того, что предложили валлийскому поэту Дилану Томасу записать его выступление после того, как увидели его на сцене зала 92nd Street Y в Нью-Йорке. Этот материал стал первым релизом Caedmon.

В запуск компании Холдридж и Мантелл вложили 1500$. Позже в каталог вошли записи У.Б. Йейтса, Юдоры Уэлти, Т.С. Элиота и Уильяма Фолкнера. По словам Холдридж, они хотели не просто сохранить голос автора, а передать момент создания текста, чувства и смысл, вложенный в него. В компании с самого начала работали люди, которые позже добились успеха в других сферах. Первым сотрудником Caedmon был Майк Николс, который позже стал известным режиссером.

В 1970 году Холдридж и Мантелл продали Caedmon издательству D.C. Heath. В 1987 году лейбл приобрел Harper & Row (позже HarperCollins), чтобы развивать аудионаправление. После продажи Холдридж покинула компанию и в 1975 году основала Stemmer House Publishers. Основание совпало с покупкой ею и мужем дома XVIII века в Оуингс-Миллс, штат Мэриленд. В 2003 году Stemmer House была продана Pathway Book Services. В тот момент в ее каталоге было около 130 наименований, включая аудиотексты. Наиболее известной серией издательства стала International Design Library — сборники для художников и дизайнеров.

Несмотря на уход из аудиокнижного бизнеса, Холдридж и Мантелл продолжали получать признание за вклад в индустрию. В 1992 году Caedmon получил премию Пибоди за вклад в американскую культуру. В 2001 году Холдридж и Мантелл вручили премию Audie за достижения всей жизни. По словам Холдридж, эта награда стала для них символом 50-летия компании. В интервью она сказала, что не сожалеет о продаже Caedmon. По ее мнению, новый владелец сохранил и развил проект. На вопрос, удалось ли реализовать задуманное, она ответила: «Да. Даже больше, чем мы могли представить».

Марианн Мантелл умерла в 2023 году.

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Екатерина Петрова