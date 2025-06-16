Более 50 рейсов между Россией и ОАЭ запланированы на 16 июня

Фото: Максим Платонов

Между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами на 16 июня запланировано более 50 авиарейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, более 50 рейсов будут выполняться как российскими авиакомпаниями («Аэрофлот», «Победа»), так и эмиратскими (Etihad Airways, Emirates и Flydubai), причем загрузка наблюдается в обоих направлениях.

Кореняко отметил, что Росавиация осознает сложности, возникшие у российских туристов в связи с отмененными рейсами Air Arabia на фоне событий на Ближнем Востоке. Ведомство получает много обращений в социальных сетях от пассажиров и туроператоров, работающих с этой авиакомпанией.

Тем не менее, по словам представителя Росавиации, Air Arabia уже выполнила как минимум один рейс и ситуация постепенно нормализуется. Кореняко также сообщил о контактах с представителями туристической индустрии для решения проблем пассажиров.

Около двух тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.

Рената Валеева