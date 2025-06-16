Российский экспорт пшеницы рухнул в 4,8 раза за первую половину июня

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Экспорт российской пшеницы в период с 1 по 15 июня составил всего 565 тыс. тонн, что в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 млн тонн), сообщает Российский зерновой союз.

Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина заявила «Интерфаксу», что ежедневные отгрузки сократились с 185 тысяч тонн до 37,7 тыс. тонн. На основе этих данных союз прогнозирует экспорт пшеницы в июне на уровне 1,1—1,15 млн тонн. Это значительно меньше первоначального прогноза в 42 млн тонн на весь сезон (заканчивающийся 30 июня 2025 года). Теперь ожидаемый показатель экспорта пшеницы снижен до 41,5 млн тонн, а всего зерна — до 46,7 млн тонн.

Снижение экспорта связано с несколькими факторами. Ключевым является отсутствие прежнего ценового дисконта российской пшеницы по сравнению с европейской. По данным союза, на 15 июня российская пшеница была дороже французской на $11 за тонну. К этому добавилось сокращение запасов пшеницы на 30—35% по сравнению с прошлым сезоном.

Реальное время / realnoevremya.ru

География экспорта также претерпела значительные изменения. В первой половине июня пшеница отгружалась всего в 11 стран против 40 годом ранее. Основным покупателем остается Египет, однако экспорт в эту страну сократился почти в четыре раза. Аналогичная ситуация наблюдается и с Турцией, где объемы закупок упали более чем в четыре раза. Отгрузки в Алжир сократились в 8,5 раз, а в Йемен — в 14,5 раза.

Число экспортеров также значительно уменьшилось: с 77 компаний годом ранее до 14 в этом году. Перевалка осуществлялась через 11 портов вместо 29, при этом наиболее заметное снижение наблюдалось в Новороссийске (в 7,4 раза).

Падение цен на российскую пшеницу как на внутреннем, так и на внешнем рынке также является значимым фактором. Цена производителя снизилась на 400—500 рублей за тонну, а экспортная цена — на $6.

Рената Валеева