Исследование: россияне плачут реже американцев

Фото: Динар Фатыхов

ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, демонстрирующие существенные различия в частоте проявления слез у жителей России и США. Только 28% респондентов в РФ плакали в течение недели, предшествовавшей опросу. В США, по самоотчетам, этот показатель составил 40%.

Для россиян слезы являются «последним рубежом» эмоциональной реакции, в то время как американцы воспринимают их как способ поддержания эмоционального равновесия. Разница менее заметна в реакциях на смерть близких: 84% россиян и 89% американцев плакали по этому поводу. Однако в случае смерти домашнего питомца разница становится более существенной: 76% американцев и 56% россиян сообщили о слезах.

Разделение по гендерному признаку также показало различия. В России слезы проявили 12% мужчин и 43% женщин, в США — 26% и 52% соответственно.

Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке.

Рената Валеева