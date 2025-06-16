В Татарстане многодетным семьям компенсируют 30% стоимости обучения в СПО

Фото: Динар Фатыхов

Многодетные семьи Татарстана могут получить существенную поддержку в оплате обучения своих детей в средних профессиональных образовательных организациях (СПО). Проект постановления Кабмина республики о компенсации 30% стоимости обучения проходит антикоррупционную экспертизу.

Планируется, что выплаты начнутся с 1 сентября 2025 года.

Компенсация будет предоставляться семьям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся по очной форме до 23 лет. Если в СПО обучаются двое и более детей из одной многодетной семьи, компенсация будет начислена на каждого. Обучение должно проходить в образовательных организациях, расположенных на территории Татарстана.

Получить компенсацию смогут совершеннолетние обучающиеся или один из родителей (усыновителей), заключивших договор об оказании платных услуг. Финансирование будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, выделенных Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ, которое также будет контролировать реализацию постановления.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Для получения компенсации необходимо будет обратиться в отделение Республиканского центра материальной помощи по месту жительства или подать электронное заявление через портал «Госуслуги РТ». К заявлению необходимо приложить копию договора об оказании платных услуг, документы, подтверждающие оплату, и справку об обучении ребенка на очной форме.

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Рената Валеева