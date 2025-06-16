ГАИ Казани призвала родителей проконтролировать поведение детей на дорогах

Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Казани обратилась к родителям с призывом усилить контроль за детьми на дорогах в летний период. В своем телеграм-канале ведомство отметило рост числа ДТП с участием несовершеннолетних, основными причинами которых являются выезд на проезжую часть на велосипедах или средствах индивидуальной мобильности (СИМ) без спешивания, игнорирование запрещающих сигналов светофора и переход дороги в неустановленных местах.

— Летние месяцы — время, когда дети проводят больше времени на улице без присмотра взрослых, — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что профилактика чрезвычайно важна. Сотрудники ежедневно проводят беседы в школах и других учебных заведениях, однако ключевую роль в этом вопросе играют родители.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

ГАИ Казани призывает родителей ежедневно напоминать детям о ПДД и показывать на собственном примере, как правильно вести себя на пешеходных переходах, во дворах и на остановках общественного транспорта.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану официально опровергла информацию о том, что ДТП с участием детей происходят из-за их вовлеченности в опасные игры или флешмобы.

Рената Валеева