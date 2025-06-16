Рифкат Минниханов: «Молодые ученые Татарстана ежегодно будут получать 1,3 млн на ипотеку»
В Казани прошли выборы на вакантные места действительных членов Академии наук республики
«Конкурировать со столицей регионам непросто, но Татарстан справляется»
В Академии наук Татарстана сегодня состоялось общее собрание действующих членов-корреспондентов во главе с руководителем научного учреждения Рифкатом Миннихановым. В рамках заседания научному сообществу представили ученых из Татарстана, которые были избраны членами-корреспондентами Российской академии наук. Затем прошли выборы на вакантные места действительных членов Академии наук РТ.
Так, звания члена-корреспондента РАН были удостоены четверо ученых из Татарстана, работающих в Академии наук РТ. Среди них: профессор КФУ, доктор физико-математических наук Ильфан Бикмаев, доктор химических наук Дмитрий Яхваров, директор Набережночелнинского института (филиала КФУ) Георгий Котиев и ректор Университета Иннополис, профессор, доктор физико-математических наук Александр Гасников.
— Это прорыв для нашей республики. Конкурировать со столицей по числу членов-корреспондентов РАН регионам всегда непросто, но Татарстан общими усилиями справляется с задачей. Хочется, чтобы еще больше наших членов-корреспондентов были отмечены на уровне Российской Федерации, — заявил Рифкат Минниханов.
Вовлечение молодых людей в научную деятельность
В ходе заседания также были подведены итоги работы академии и реализуемые на сегодня программы. Говоря о проблемных вопросах, над которыми еще предстоит поработать, Рифкат Минниханов назвал и вовлечение молодых людей в научную деятельность и их поддержку.
— Задачу по поддержке молодых ученых мы уже поставили перед собой в 2024 году, — отметил он.
В качестве значимого инструмента для решения этой задачи глава Академии наук РТ отметил новую меру поддержки «Молодежная ипотека», которую поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов. В рамках программы 20 молодых ученых будут ежегодно получать гранты по 1,3 млн рублей на покрытие первоначальных взносов по ипотеке.
Новые академики Татарстана
Во время общего собрания также провели выборы действительных членов Академии наук Татарстана. Заявки на три вакантных места ранее подали три участника: член-корреспондент Академии наук Татарстана, доктор технических наук Альфред Сулейманов, вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов и доктор химических наук, заслуженный эколог РТ Рифгат Шагидуллин. Все участники были избраны тайным голосованием и получили звания академиков.
Рифкат Минниханов также вручил награды лауреатам Государственной премии Татарстана имени В.Е. Алемасова, золотые и серебряные медали Академии наук РТ «За достижения в науке», а также благодарности от Кабинета министров Татарстана и почетные грамоты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.