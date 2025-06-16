Рифкат Минниханов: «Молодые ученые Татарстана ежегодно будут получать 1,3 млн на ипотеку»

В Казани прошли выборы на вакантные места действительных членов Академии наук республики

Фото: Артем Дергунов

«Конкурировать со столицей регионам непросто, но Татарстан справляется»

В Академии наук Татарстана сегодня состоялось общее собрание действующих членов-корреспондентов во главе с руководителем научного учреждения Рифкатом Миннихановым. В рамках заседания научному сообществу представили ученых из Татарстана, которые были избраны членами-корреспондентами Российской академии наук. Затем прошли выборы на вакантные места действительных членов Академии наук РТ.

Так, звания члена-корреспондента РАН были удостоены четверо ученых из Татарстана, работающих в Академии наук РТ. Среди них: профессор КФУ, доктор физико-математических наук Ильфан Бикмаев, доктор химических наук Дмитрий Яхваров, директор Набережночелнинского института (филиала КФУ) Георгий Котиев и ректор Университета Иннополис, профессор, доктор физико-математических наук Александр Гасников.

— Это прорыв для нашей республики. Конкурировать со столицей по числу членов-корреспондентов РАН регионам всегда непросто, но Татарстан общими усилиями справляется с задачей. Хочется, чтобы еще больше наших членов-корреспондентов были отмечены на уровне Российской Федерации, — заявил Рифкат Минниханов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вовлечение молодых людей в научную деятельность

В ходе заседания также были подведены итоги работы академии и реализуемые на сегодня программы. Говоря о проблемных вопросах, над которыми еще предстоит поработать, Рифкат Минниханов назвал и вовлечение молодых людей в научную деятельность и их поддержку.

— Задачу по поддержке молодых ученых мы уже поставили перед собой в 2024 году, — отметил он.

В качестве значимого инструмента для решения этой задачи глава Академии наук РТ отметил новую меру поддержки «Молодежная ипотека», которую поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов. В рамках программы 20 молодых ученых будут ежегодно получать гранты по 1,3 млн рублей на покрытие первоначальных взносов по ипотеке.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Новые академики Татарстана

Во время общего собрания также провели выборы действительных членов Академии наук Татарстана. Заявки на три вакантных места ранее подали три участника: член-корреспондент Академии наук Татарстана, доктор технических наук Альфред Сулейманов, вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов и доктор химических наук, заслуженный эколог РТ Рифгат Шагидуллин. Все участники были избраны тайным голосованием и получили звания академиков.

Рифкат Минниханов также вручил награды лауреатам Государственной премии Татарстана имени В.Е. Алемасова, золотые и серебряные медали Академии наук РТ «За достижения в науке», а также благодарности от Кабинета министров Татарстана и почетные грамоты.

Дарья Сайфиева