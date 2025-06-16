Porsche объяснила, почему не уходит из России: сложности с продажей активов

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Porsche AG не покидает российский рынок из-за трудностей с продажей своих активов. На данный момент у компании остаются три дочерних предприятия в России: Porsche Russia, Porsche Center Moscow и PFS Russia. Как сообщил Маттиас Раутер, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG, «все попытки продать эти компании пока не увенчались успехом», сообщают Autonews.ru.

План о продаже российских активов обсуждается с конца 2022 года, но до сих пор не реализован. В весеннем отчете 2024 года компания подтвердила, что намерение продать свои «дочки» остается в силе. Ожидается, что проект завершится до конца финансового года, однако причины задержки не уточняются.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о договоренности с независимым инвестором о продаже ООО «Порше Руссланд» и других компаний, но сделка еще не состоялась. По состоянию на конец 2022 года, активы компании понесли убыток в размере 25 млн евро.

Выручка российского представительства Porsche упала на 80% в 2022 году, составив всего 9,3 млрд рублей. Поставки автомобилей в Россию были остановлены в марте 2022 года, и в 2023 году они осуществлялись только через параллельный импорт.

Напомним, что Татарстанцы чаще других стали интересоваться прокатом премиальных авто. В рейтинге премиальных брендов Bentley возглавил пятерку, куда также вошли Mercedes-Benz, Porsche, BMW и Infiniti. Интерес к Audi вырос на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Фартыгина