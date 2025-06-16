Подросток получил тяжелую травму на концерте в Казани

На концерте известного рэп-исполнителя Руслана СМН в Казани подросток получил тяжелую травму головы. Инцидент произошел во время слэма — хаотичного и жесткого танца, популярного на молодежных выступлениях.

По словам очевидцев, во время одной из композиций в зале начался слэм. В какой-то момент одна из девушек упала и ударилась головой о пол. Медики вынесли ее без сознания на носилках. Вторая девушка, по рассказам очевидцев, потеряла сознание от вида крови. Несмотря на это, концерт не прервали — пол помыли, и мероприятие продолжилось.

Видеозапись, опубликованная позже в соцсетях, показывает момент падения: девушку, судя по кадрам, толкают. Однако версия исполнителя СМН оказалась другой — якобы у девушки случился эпилептический приступ.

