Поход в баню в Татарстане дешевле, чем в среднем по ПФО

По дешевизне бани Татарстана заняли третье место

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Поход в баню в Татарстане в 2025 году составляет 1173 рубля, что дешевле средней цены по Приволжскому федеральному округу. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Банкирос».

Среди регионов ПФО Татарстан занял третье место по дешевизне отдыха в бане после Мордовии (1090 рублей) и Чувашии (1098).

Цены указываются за отдых в общественной бане вместе с арендой полотенец и покупкой банных принадлежностей.

В среднем по Приволжскому федеральному округу такой поход обойдется в 1206 рублей.

Дороже всего банный отдых в 2025 году обойдется в Москве (2, 9 тыс. рублей) и в Санкт-Петербурге (1,8 тыс. рублей).

Дарья Сайфиева