Новости общества

17:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани задержали дроп-курьера, который передал мошенникам миллион рублей

09:45, 16.06.2025
В Казани задержали дроп-курьера, который передал мошенникам миллион рублей
Фото: Максим Платонов

В Казани полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который работал дроп-курьером для мошенников. Его поймали в Авиастроительном районе, и он признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По словам задержанного, он нашел подработку через мессенджер и в первый же день отправился забирать заказ. В одном из дворов он получил пакет с деньгами от 65-летней женщины, которая стала жертвой мошенников.

Женщине звонили неизвестные, представляясь врачами, и пытались записать ее на прием. Получив коды доступа, злоумышленники взломали ее страницу на портале госуслуг и запугали оформлением кредитов на ее имя. В итоге они убедили женщину передать все свои сбережения через курьера. Растерянная, она отправила пакет с почти миллионом рублей. Позже, осознав, что произошло, она обратилась в полицию.

  • В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество».

Звонки мошенников стали главной киберугрозой в 2025 году. Основой успешных кибератак стала утечка личных данных граждан.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также