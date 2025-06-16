В Казани задержали дроп-курьера, который передал мошенникам миллион рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который работал дроп-курьером для мошенников. Его поймали в Авиастроительном районе, и он признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По словам задержанного, он нашел подработку через мессенджер и в первый же день отправился забирать заказ. В одном из дворов он получил пакет с деньгами от 65-летней женщины, которая стала жертвой мошенников.

Женщине звонили неизвестные, представляясь врачами, и пытались записать ее на прием. Получив коды доступа, злоумышленники взломали ее страницу на портале госуслуг и запугали оформлением кредитов на ее имя. В итоге они убедили женщину передать все свои сбережения через курьера. Растерянная, она отправила пакет с почти миллионом рублей. Позже, осознав, что произошло, она обратилась в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество».

Звонки мошенников стали главной киберугрозой в 2025 году. Основой успешных кибератак стала утечка личных данных граждан.

Анастасия Фартыгина