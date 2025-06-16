Татарстан вошел в топ-10 регионов по доходам населения
По итогам прошлого года Татарстан занял десятое место среди регионов с самыми большими доходами населения. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».
Регионом с самыми большими доходами населения стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Далее по списку — Ненецкий автономный округ и Чукотка.
При этом в 2024 году доля татарстанцев, живущих за чертой бедности, в республике снизилась на 0,8% и составила 3,8%.
Ранее сообщалось, что в Татарстане бедность снизилась до рекордно низкого уровня за последние 30 лет.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.