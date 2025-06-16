Татарстан вошел в топ-10 регионов по доходам населения

Фото: Динар Фатыхов

По итогам прошлого года Татарстан занял десятое место среди регионов с самыми большими доходами населения. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Регионом с самыми большими доходами населения стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Далее по списку — Ненецкий автономный округ и Чукотка.

При этом в 2024 году доля татарстанцев, живущих за чертой бедности, в республике снизилась на 0,8% и составила 3,8%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане бедность снизилась до рекордно низкого уровня за последние 30 лет.

Дарья Сайфиева