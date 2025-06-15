Ученые предупредили о токсичности ряда лекарств

Ученые предупредили о рисках для здоровья при употреблении некоторых лекарств. По их мнению, прием ряда препаратов может вызвать серьезные проблемы с почками.

Специалисты считают наиболее токсичными для организма противомикробное средство метронидазол, противовирусный ставудин, противоопухолевые препараты эрлотиниб, леналидомид и талидомид, антипсихотик хлорпромазин и противотуберкулезный изониазид. В результате приема этих лекарств зафиксировано 1 739 случаев госпитализации пациентов с острой почечной недостаточностью.

Американские исследователи подчеркнули, что только медики могут назначить верную дозировку. Люди часто попадают в больницу из-за самостоятельного употребления лекарств или «назначения» интернет-блогерами, не имеющими медицинского образования. Любые препараты, в том числе БАДы и витамины, должны выписываться врачом.

