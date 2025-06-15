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Казанский аэропорт восстановил работу после временных ограничений на полеты

14:32, 15.06.2025
Казанский аэропорт восстановил работу после временных ограничений на полеты
Фото: Максим Платонов

Казанский аэропорт восстановил работу после временных ограничений на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, совершавших рейсы в столицу Татарстана, — сказано в сообщении.

Ранее в Татарстане объявили режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для воздушных гаваней Казани и Нижнекамска. В республике с 06.26 по мск действует режим «Беспилотная опасность».

Рената Валеева

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