Казанский аэропорт восстановил работу после временных ограничений на полеты
Казанский аэропорт восстановил работу после временных ограничений на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, совершавших рейсы в столицу Татарстана, — сказано в сообщении.
Ранее в Татарстане объявили режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для воздушных гаваней Казани и Нижнекамска. В республике с 06.26 по мск действует режим «Беспилотная опасность».
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