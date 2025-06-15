После разлива топлива на Енисее очищен 31 км берега
В Красноярском крае активно борются с последствиями разлива дизельного топлива на Енисее. Спасатели уже очистили более 31 километра береговой линии.
По словам главы Казачинского района Юрия Озерских, удалось обработать сорбентами 34 650 квадратных метров акватории и откачать 12 кубометров нефтесодержащей жидкости. В мероприятиях участвуют 130 человек и задействована техника — всего 45 единиц, включая четыре речных судна, девять маломерных кораблей и пять беспилотных летательных аппаратов, выполняющих разведку состояния водной поверхности.
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