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Происшествия

После разлива топлива на Енисее очищен 31 км берега

08:07, 15.06.2025

В Красноярском крае активно борются с последствиями разлива дизельного топлива на Енисее. Спасатели уже очистили более 31 километра береговой линии.

По словам главы Казачинского района Юрия Озерских, удалось обработать сорбентами 34 650 квадратных метров акватории и откачать 12 кубометров нефтесодержащей жидкости. В мероприятиях участвуют 130 человек и задействована техника — всего 45 единиц, включая четыре речных судна, девять маломерных кораблей и пять беспилотных летательных аппаратов, выполняющих разведку состояния водной поверхности.

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Происшествия

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