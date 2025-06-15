В России за сутки потушено 29 лесных пожаров в 15 регионах
За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 29 лесных пожаров в 15 регионах. Однако ситуация с лесными пожарами остается напряженной. На данный момент продолжаются работы по тушению 55 пожаров в 10 регионах.
В борьбе с огнем задействованы значительные силы: 2 217 человек, 276 единиц техники и 27 воздушных судов. Для мониторинга лесопожарной обстановки используется 75 воздушных судов.
В целях стабилизации ситуации в Забайкальском крае и Бурятии дополнительно привлечены 1 036 сотрудников Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.
Несмотря на усилия пожарных, ситуация остается сложной. Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах, особый противопожарный режим действует в 50 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 86 субъектах России.
Стоит отметить высокую оперативность работы пожарных служб: с начала года 74,4% лесных пожаров ликвидировано менее чем за сутки с момента обнаружения.
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