Гастроэнтеролог предостерегла диабетиков от употребления некоторых фруктов

Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен предостерегла пациентов с сахарным диабетом от употребления некоторых фруктов.

По словам специалиста, бананы, виноград, хурма и манго содержат много сахара, что может быть опасно для людей с диабетом. В интервью РИА «Новости» Юлия Сластен рекомендовала увеличить потребление овощей, в том числе шпината, брокколи и моркови.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что полный отказ от овощей и фруктов может привести к дефициту витаминов C, A и фолиевой кислоты, а также к нарушению работы желудка и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Овощи и фрукты богаты калием, который помогает регулировать кровяное давление.