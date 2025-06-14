В 12 регионах России потушили 42 лесных пожара

Было задействовано 2 650 человек, 384 единицы техники и 30 воздушных судов.

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 13 июня, в 12 регионах России удалось потушить 42 лесных пожара. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

В тушении было задействовано 2 650 человек, 384 единицы техники и 30 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведут 87 судов.

Для усиления борьбы с огнем в Забайкальский край и Бурятию были направлены 1033 работников Федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов. Режим ЧС был введен в пяти регионах, особый противопожарный режим — в 50 регионах, а пожароопасный сезон — в 86 регионах.

Напомним, в Татарстане за этот период зарегистрировали 11 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Кроме того, специалисты выехали на 13 ложных выездов и восемь раз отреагировали на взаимодействие с другими службами.

Галия Гарифуллина