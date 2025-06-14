В Иране сообщили об уничтожении еще одного израильского истребителя F-35
Иранские средства ПВО ликвидировали еще один истребитель F-35 ВВС Израиля. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Исламской Республики.
По ее данным, пилот катапультировался, его дальнейшая судьба неизвестна. Судно сбили на западе Ирана.
UPD Пресс-служба армии Израиля опровергла эту информацию, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее Исламская Республика сообщала об уничтожении двух израильских самолетов F-35. В ночь на 14 июня Иран нанес несколько волн ударов по Израилю, в том числе по Иерусалиму и Тель-Авиву. Газета Jerusalem Post писала о четырех погибших и 70 пострадавших в результате атаки.
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