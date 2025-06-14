Церковь отмечает день памяти Святого Иустина Философа и его учеников

14 июня Церковь чтит память Святого Иустина Философа и его учеников, пострадавших за веру во второй половине II века, а также Иустина Римского. В этот день вспоминают их вклад в христианство и преданность вере.

Иустин Философ с детства проявлял интерес к знаниям и философии. В возрасте 30 лет он встретил старца, который привел его к христианской вере. На Руси этот день известен как Устинов день или Устин-брусничные губы.

В этот день на Руси было принято собирать целебные травы, считалось, что они обретают особую силу. Люди также наблюдали за цветом неба: если оно окрашивалось в красный, ожидали богатый урожай ржи. Еще в этот день было принято быть ласковыми и терпеливыми друг к другу.



