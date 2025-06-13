При израильской атаке погибли около 20 иранских командиров

При израильских ударах погибли как минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана. Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на источники в регионе.

— По меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров... погибли при ударах Израиля по Ирану в пятницу, — говорится в сообщении агентства.

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.

Елизавета Пуншева