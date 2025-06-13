В Татарстане сняли режим «беспилотной опасности»
В Татарстане сняли режим «беспилотной опасности». Уведомление об этом прислало МЧС в приложении.
Напомним, с 6:10 по мск на территории республики был введен режим «Беспилотная опасность».
В последний раз на территории республики этот режим объявляли 10 июня. Тогда в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
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