70% россиян выбрали семейный отдых в летнем сезоне — 2025

По данным РОМИР, большинство россиян (70%) планируют провести летний отпуск с близкими. Мужчины чаще (77%), по сравнению с женщинами (65%), выбирают семейный отдых.

Предпочтения в выборе компании зависят от возраста: молодежь 18—24 лет предпочитает путешествовать с друзьями (35%), а люди старше 56 лет чаще выбирают организованные туры (10%).

Основные критерии семейного отдыха включают бюджетность (66%), безопасность (63%), комфорт для детей (57%), благоприятный климат (47%) и разнообразие развлечений (38%).

Главными сложностями при организации семейных поездок остаются высокие цены (58%), согласование графиков (27%) и поиск подходящего жилья (25%). По словам директора РОМИР Маргариты Абрамкиной, современные семьи стремятся найти баланс между доступной стоимостью и качеством отдыха.

Туристический рынок сталкивается с вызовом удовлетворения растущего спроса на комфортные семейные путешествия при ограниченном количестве доступных предложений.

Матвей Гавриков