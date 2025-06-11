Госсовет Татарстана предложил увеличить соцгарантии для МВД

Это даст дополнительную мотивацию к службе в госорганах, считают депутаты

Фото: Реальное время

Депутаты — члены Комитета по законности и порядку Госсовета Татарстана во главе с председателем комитета Александром Чубаровым направили премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение с предложением увеличить соцгарантии сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

— Имеется необходимость внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел, установления надбавки действующим сотрудникам органов внутренних дел, имеющим право на получение пенсии, в размере 50% от размера пенсии, которая могла быть назначена в случае увольнения со службы, предоставления сотрудникам органов внутренних дел возможности приобретения квартиры по аналогии с накопительно-ипотечной системой жилищного обеспечения военнослужащих, повышения размера выплат сотрудникам органов внутренних дел за аренду жилья до среднерыночного уровня стоимости аренды в регионе проживания, — пояснил Александр Чубаров.

По мнению депутатов, повышение льгот для сотрудников МВД станет стимулом и даст дополнительную мотивацию для продолжения службы в госорганах.

Фото: Реальное время. Реальное время / realnoevremya.ru

В 2024 году из органов внутренних дел в Татарстане уволилось более 1 800 сотрудников. 411 сотрудников расторгли контракт до того, как получили право на выплату пенсии. Сегодня в МВД республики недокомплект внутреннего состава составляет 26,3%.

В марте 2025 года в МВД России сообщили о нехватке 172 тыс. полицейских в стране.

Дарья Сайфиева