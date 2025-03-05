Колокольцев: в России не хватает 172 тыс. полицейских

Фото: Динар Фатыхов

На расширенном заседании коллегии МВД России министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о серьезной нехватке кадров в полиции. В стране вакантны более 172 тыс. должностей, из которых 145 тыс. — это аттестованные сотрудники. За последний год количество вакансий увеличилось на 33 тысячи.

Ситуация особенно критична в некоторых регионах. Например, в Приморском крае и Ивановской области отсутствует почти треть личного состава — 27%. В 39 из 96 территориальных органов полиции не хватает более 20% сотрудников. В Екатеринбурге, например, в УМВД некомплект составляет 30%.

В Магаданской области каждая вторая должность следователя остается вакантной, а в Смоленской области 40% подразделений по борьбе с наркотиками не укомплектованы. В районных отделах полиции, включая столичные, ситуация еще хуже — более половины вакансий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Колокольцев подчеркнул, что за последние пять лет количество нарядов, выставляемых ежедневно, сократилось на четверть. При этом состав участковых уполномоченных практически полностью обновился за шесть лет, и каждый второй опытный сотрудник с выслугой более 10 лет уволился в прошлом году. Это создает сложности в поддержании контактов с населением, что требует времени и опыта.

Министр пояснил, что в условиях кадрового дефицита нельзя снижать требования к кандидатам на службу в органы внутренних дел. Он призвал руководителей всех уровней уделять больше внимания своим подчиненным и обеспечивать им законные льготы.

Колокольцев также сообщил о принятых мерах против начальников, которые не предоставляли сотрудникам очередные отпуска, что способствовало росту напряженности в коллективах.

Анастасия Фартыгина