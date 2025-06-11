Май 2025 года стал одним из самых жарких в истории

Май 2025 года занял второе место среди самых жарких маев за всю историю наблюдений, согласно исследованию Copernicus Climate Change Service (C3S).

Средняя глобальная температура поверхности Земли в мае достигла 15,79°C, что на 0,53°C выше среднего показателя за май с 1991 по 2020 год. Этот месяц оказался на 1,4°C теплее средней температуры доиндустриального периода с 1850 по 1900 год.

Из-за высоких температур многие европейские страны столкнулись с засухой и угрозой нехватки воды. Весна также была суше нормы для южных регионов России, Украины, Турции, Северной и Южной Америки, Центральной Азии, юга Австралии и Африки. Кроме того, в мае температура поверхности моря в Северо-Восточной Атлантике достигла рекордно высокого уровня.

Ученые предупреждают, что снижение температуры является временным, так как глобальное потепление продолжает прогрессировать.

