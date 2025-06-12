Гастроэнтеролог Ткаченко: патологии печени могут вызывать покраснение ладоней

Доктор Петр Ткаченко, гастроэнтеролог, рассказал о заболеваниях, которые могут вызывать покраснение ладоней. По его словам, причина может быть связана с проблемами печени.

Ткаченко отметил, что патологии печени часто не проявляют себя долгое время. Однако они могут сопровождаться увеличением живота и желтушностью кожи. При гепатите ладони становятся красными, а кожа — желтой. Цирроз печени характеризуется тремором рук и дезориентацией в пространстве, а печеночная кома может привести к потере сознания.

Гастроэнтеролог рекомендует сдать биохимический анализ крови для выявления возможных проблем с печенью.

