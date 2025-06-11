Диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе и рисках употребления сезонных ягод

Кандидат медицинских наук и диетолог Маргарита Королева в эфире «Радио 1» рассказала о пользе сезонных ягод и дала рекомендации по их выбору и употреблению.

По словам эксперта, все ягоды и фрукты, выращенные в естественных условиях без применения химии, полезны для здорового человека. Они насыщены биофлавоноидами, витаминами и минералами. Однако ягоды не одинаково полезны для всех людей. Могут проявиться аллергические реакции или скрытые формы непереносимости.

При выборе ягод не стоит полагаться только на их внешний вид. Истинная сладость и польза часто заключены в более мелких и скромно выглядящих, но естественным образом созревших плодах. Чтобы убедиться в натуральности ягод, можно попросить документы, подтверждающие их происхождение.

Диетолог рекомендует умеренное потребление ягод — не более двух горстей за один раз. Это оптимальное количество для перекуса между основными приемами пищи. Людям, стремящимся сбросить вес, сезон ягод может помочь в легком снижении массы тела. Однако не стоит забывать о тщательной промывке ягод перед употреблением, чтобы избежать риска заражения кишечной палочкой, сальмонеллезом и гельминтозами.

