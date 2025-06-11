В Подмосковье пресечена деятельность подпольной нарколаборатории

В Московской области сотрудники МВД обнаружили и закрыли подпольную лабораторию, где производили синтетические наркотики. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Лаборатория была организована в двухэтажном доме площадью более 300 кв. м в Домодедовском районе. Подозреваемый переделал купленное жилье под производство наркотиков, оснастив его всем необходимым оборудованием. В доме были обнаружены закрытые зоны для разгрузки и хранения, а также изготовления и сушки наркотиков. Кроме того, была установлена система вентиляции и фильтрации воздуха и современная система видеонаблюдения.

При задержании в доме подозреваемого были найдены кристаллические вещества и жидкости, лабораторное оборудование, а также более 98 кг мефедрона и свыше 1 300 кг наркотической смеси, содержащей тот же наркотик. Оптовая стоимость изъятого вещества превышает полмиллиарда рублей, отметили в полиции.

В отношении жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранта заключили под стражу.

