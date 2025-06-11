Новый портал Совета гуманитарных организаций Казани заработал для поддержки участников СВО

Онлайн-сервис поможет контролировать честность гуманитарных организаций

Фото: Мария Зверева

Совет гуманитарных организаций Казани объявил о запуске портала, предназначенного для информирования и оказания помощи волонтерам и организациям, поддерживающим участников специальной военной операции (СВО) и их семьи. Платформа служит инструментом объединения усилий общественности и властей в вопросах оказания гуманитарной помощи, сообщает мэрия Казани.

На портале размещен перечень проверенных и надежных благотворительных организаций, куда горожане могут обращаться для участия в акциях взаимопомощи. Сайт предлагает широкий спектр вариантов содействия, включая сбор денежных средств, передачу необходимых товаров, изготовление снаряжения и консультативную помощь гражданам.

Также был утвержден почетный знак «Волонтер Казани» для поощрения активных участников гуманитарного движения.

Кроме того, участники заседания обратили внимание на необходимость увеличения объемов снабжения фронтовых позиций. Особое внимание было уделено вопросам регулярного предоставления транспортных средств и топлива для транспортировки гуманитарных грузов, а также созданию запасов продуктов питания, используемых для приготовления питательных сублимированных блюд.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата мэрии Казани Булат Алеев указал на важность оперативной реакции на нужды фронта и постоянное обновление базы полезных контактов и предложений. Запуск портала призван укрепить доверие между жителями города и структурами власти, стимулируя активное участие населения в мероприятиях по укреплению обороноспособности страны.



Дмитрий Зайцев