Эксперты рассказали, что ИЖС дает больше жилой площади при меньшем бюджете

Эксперты рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) рассказали о преимуществах и недостатках такого жилья. Они отметили, что этот формат позволяет получить больше жилой площади при меньшем бюджете.

«Проще купить за 10 млн дом за городом, чем претендовать на трехкомнатную квартиру в городе за 15—19 млн», — отметила автор блога о стройке StroitelWoman Ландыш Шарифуллина.

Среди плюсов ИЖС эксперты назвали свободную планировку, собственную парковку, возможность воплотить свои архитектурные фантазии и владение участком земли. По словам ведущего специалиста по направлению ИЖС компании «Флэт» Дениса Хохлова, покупка дома — ликвидное вложение. Границы города расширяются, и то, что сегодня кажется далеко, завтра может стать частью города. Поэтому загородную недвижимость нужно покупать, как квартиру, вчера.

К числу минусов ИЖС специалисты относят слабую обеспеченность инфраструктурой на отдельных направлениях: дефицит школ, детских садов, магазинов, а также частые пробки на выездах в город в часы пик. Инженерные коммуникации в ряде поселков также развиты слабо — их часто организуют сами жители, что требует дополнительных вложений.

