Жители Татарстана могут повлиять на будущее своих городов через онлайн-голосование

Завтра, 12 июня, завершается всероссийское онлайн-голосование за общественные пространства, которые планируется благоустроить в 2026 году. Жители Татарстана еще могут успеть принять участие и повлиять на облик своих городов.

Голосование проходит на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ». Каждый гражданин старше 14 лет может выбрать одну из предложенных территорий в своем муниципалитете. В числе объектов — парки, скверы, набережные и другие общественные зоны, нуждающиеся в обновлении. Голосование проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев отметил, что практика вовлечения граждан в выбор и проектирование общественных территорий зарекомендовала себя как эффективная. В республике она применяется с 2015 года.

Жители Казани, принявшие участие в голосовании, могут стать участниками конкурса с розыгрышем ценных призов. Акция продлится до 12 июня включительно. Среди призов — 10 смартфонов iPhone 16e, два сертификата на отдых в глэмпинге Volga Resort, билеты на концерты группы «Руки Вверх!» и Надежды Кадышевой, а также билеты на спектакль в новом здании театра им. Г. Камала.