В честь Дня России казанскую телебашню украсит праздничная подсветка
В филиале РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» сообщили, что в честь Дня России, 12 июня, на телебашне в Казани включат праздничную архитектурно-художественную подсветку.
С 20.30 до 23.00 башню подсветят цветами государственного флага — белым, синим и красным. Также на ней появится световая надпись «С Днем России!».
Акция станет частью общероссийских праздничных мероприятий, которые пройдут по всей стране.
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