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Вспышку кишечной инфекции зафиксировали в детском лагере под Саратовом

10:05, 11.06.2025

В детском лагере «Огонек», расположенном в городе Марксе Саратовской области, зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков сообщил о 15 заболевших детях и трех взрослых.

Вчера в лагерь прибыли врачи-инфекционисты и сотрудники Роспотребнадзора. Они провели осмотр всех детей, сотрудников пищеблока и воспитателей. По словам Дудакова, 15 человек были госпитализированы, четверо отпущены домой. Среди оставшихся в больнице — 11 детей и одна вожатая.

«За контактными установили наблюдение. Сейчас лагерь закрыт, дети оттуда вывезены. Там будет идти обработка [от инфекции]. После этого рассмотрим вопрос о возобновлении работы лагеря», — проинформировал Дудаков.

Источник заражения пока не выявлен, продолжается исследование.

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