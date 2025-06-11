Суд оставил арест имущества Владимира Аветисяна в силе

Известный самарский бизнесмен Владимир Аветисян обратился в суд с просьбой снять арест с его имущества. Однако Московский арбитражный суд отклонил его ходатайство, сообщает 63ru.

Напомним, что в апреле 2025 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета и имущество Владимира Аветисяна и еще восьми сотрудников РОСНАНО, включая Анатолия Чубайса. Их подозревают в причинении убытков компании на сумму почти 5,6 млрд рублей.

Аветисян попросил заменить арест имущества на арест долей в капиталах компаний. Но суд не удовлетворил его ходатайство.

С 2013 по 2021 год Владимир Аветисян занимал должность заместителя главы РОСНАНО и отвечал за работу проектного центра, созданного для разработки и поддержки Российско-индийского инвестиционного фонда. Основной целью фонда было организовать поставки в Индию российской техники и комплектующих.

