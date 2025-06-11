Пенсионер из Набережных Челнов лишился денег после разговора с «коммунальщиком»

Фото: Михаил Захаров

71-летний житель Набережных Челнов стал жертвой масштабной мошеннической схемы. За один вечер он потерял 900 тысяч рублей, общаясь с преступниками, которые представлялись сотрудниками коммунальной службы и правоохранительных органов. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Сначала пенсионеру позвонил человек, назвавшийся сотрудником компании, занимающейся оборудованием контроля доступа. Под предлогом замены домофона мошенник выманил у него код из SMS-сообщения. Вскоре после этого последовал второй звонок — уже от «силовика», который заявил, что благодаря полученному коду счета пенсионера были взломаны, на него оформлены крупные кредиты, а автомобиль взят в залог.

Чтобы якобы предотвратить арест имущества, мошенник убедил пенсионера срочно продать машину и передать вырученные 900 тысяч рублей «курьером» для «специалистов ФСБ в Казани, а затем Центробанка».

Злоумышленники изобрели новый способ получения данных для создания дипфейков: они звонят россиянам под видом сотрудников исследовательских и социологических организаций, чтобы записать их голос.



Рената Валеева