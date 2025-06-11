На Курбан-байрам в 2025 году в Татарстане было принесено в жертву 11,7 тыс. животных

Фото: Динар Фатыхов

Духовное управление мусульман Татарстана подвело итоги празднования Курбан-байрама в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе.



В 2025 году в Татарстане было организовано 35 мест для совершения обряда жертвоприношения, подконтрольных мухтасибатам ДУМ РТ, в том числе 17 в Казани. Все жертвенные животные прошли санитарный контроль и ветеринарную обработку. Была обеспечена утилизация биоотходов.

Всего в республике в 35 специально отведенных местах принесено в жертву 11,5 тыс. голов скота, из них крупного рогатого скота — 58. В Казани в 17 специализированных местах заклания принесли в жертву 5,8 тыс. голов скота.

Лидером среди мухтасибатов является мухтасибат Авиастроительного и Новосавинского районов (2623 овцы). Далее следуют мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов (1825), Набережночелнинский мухтасибат (1234) и Альметьевский мухтасибат (850). В Казани лидерами по количеству забоя животных стали мечети «Казан Нуры» (2253), «Марджани» (370), «Гадель» (360) и комплекс «Курбан-байрам» (500), расположенный по адресу ул. Братьев Петряевых, 6.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ в рамках социальной акции принес в жертву около 218 голов мелкого рогатого скота и 3 коров для обеспечения нуждающихся. Планируется раздать и направить на социальные проекты около 4 тонн жертвенного мяса.

В общей сложности в 2025 году в Татарстане было принесено в жертву 11,7 тыс. животных.

1 / 41 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Рената Валеева