На Курбан-байрам в 2025 году в Татарстане было принесено в жертву 11,7 тыс. животных
Духовное управление мусульман Татарстана подвело итоги празднования Курбан-байрама в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе.
В 2025 году в Татарстане было организовано 35 мест для совершения обряда жертвоприношения, подконтрольных мухтасибатам ДУМ РТ, в том числе 17 в Казани. Все жертвенные животные прошли санитарный контроль и ветеринарную обработку. Была обеспечена утилизация биоотходов.
Всего в республике в 35 специально отведенных местах принесено в жертву 11,5 тыс. голов скота, из них крупного рогатого скота — 58. В Казани в 17 специализированных местах заклания принесли в жертву 5,8 тыс. голов скота.
Лидером среди мухтасибатов является мухтасибат Авиастроительного и Новосавинского районов (2623 овцы). Далее следуют мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов (1825), Набережночелнинский мухтасибат (1234) и Альметьевский мухтасибат (850). В Казани лидерами по количеству забоя животных стали мечети «Казан Нуры» (2253), «Марджани» (370), «Гадель» (360) и комплекс «Курбан-байрам» (500), расположенный по адресу ул. Братьев Петряевых, 6.
Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ в рамках социальной акции принес в жертву около 218 голов мелкого рогатого скота и 3 коров для обеспечения нуждающихся. Планируется раздать и направить на социальные проекты около 4 тонн жертвенного мяса.
В общей сложности в 2025 году в Татарстане было принесено в жертву 11,7 тыс. животных.
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