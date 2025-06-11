Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Шарыченков завершил карьеру

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина вратарь Александр Шарыченков завершил игровую карьеру. Об этом 33-летний голкипер сообщил лично.

Неделю назад Шарыченков в составе клуба «Торпедо-Горький» выиграл Кубок Петрова, победив в финале Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

— В моей карьере наступил, наверное, самый эмоциональный этап. Несколько недель назад с «Торпедо-Горький» завоевал Кубок чемпионов России — и считаю, что победой в родном городе поставил точку в своей вратарской карьере. Завершаю там, где родился и где начал делать свои первые шаги в нашей игре, — в Нижнем Новгороде. Логично — и красиво, — сказал Шарыченков Russia-Hockey.

Шарыченков побеждал в Кубке Гагарина в составе трех разных команд — с «Динамо»-2013, «Ак Барсом»-2018 и ЦСКА-2023. По завершении карьеры голкипер надеется начать работу в качестве тренера вратарей.

За «Ак Барс» Шарыченков выступал два сезона с 2017 по 2019 год. Также в его активе выступление за нижнекамский «Нефтехимик».



Зульфат Шафигуллин