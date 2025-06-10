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Банк России опубликовал курс валют на среду, 11 июня

17:48, 10.06.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции

Банк России опубликовал курс валют на среду, 11 июня
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 11 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар подешевел на 0,55 рубля, юань — на 0,07 рубля, евро — на 0,58 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,6 рубля;
  • евро — 89,79 рубля;
  • юань — 10,91 рубля.

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