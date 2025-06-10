Число кредитов наличными в России в мае снизилось на 62%
Объем выданных средств составил 1,23 млн рублей
За прошедший месяц число кредитов наличными в России сократилось на 62%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Объем выданных средств по итогам мая составил 1,23 млн рублей. В аналогичный период 2024 года было выдано 206,75 млрд рублей наличными.
Также в мае снизился средний размер кредита наличными на 18% в годовом выражении. Он составил 168 тыс. рублей. Средний срок кредитования составил 24 месяца.
Ранее сообщалось, что кредитование на покупку частных домов в Татарстане снизилось в 3,3 раза.
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