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Число кредитов наличными в России в мае снизилось на 62%

15:33, 10.06.2025

Объем выданных средств составил 1,23 млн рублей

Число кредитов наличными в России в мае снизилось на 62%
Фото: Динар Фатыхов

За прошедший месяц число кредитов наличными в России сократилось на 62%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Объем выданных средств по итогам мая составил 1,23 млн рублей. В аналогичный период 2024 года было выдано 206,75 млрд рублей наличными.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в мае снизился средний размер кредита наличными на 18% в годовом выражении. Он составил 168 тыс. рублей. Средний срок кредитования составил 24 месяца.

Ранее сообщалось, что кредитование на покупку частных домов в Татарстане снизилось в 3,3 раза.

Дарья Сайфиева

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