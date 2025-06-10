Минниханов — о Четаевской конференции: это позволяет готовить научную элиту нового поколения

В столице Татарстана пройдет масштабное научное событие международного уровня

Фото: Роман Хасаев

С 16 по 20 июня 2025 года в Казани состоится XII Международная научная четаевская конференция «Аналитическая механика, устойчивость и управление».

Мероприятие организовано с целью анализа и систематизации современных достижений в области науки, техники и технологий. Ожидается участие более 300 представителей академического сообщества, научных организаций, инжиниринговых компаний и промышленных предприятий Российской Федерации, из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов заявил, что развитие научно-технологического потенциала остается ключевым приоритетом для Татарстана. Регион уверенно удерживает лидерство в стране по динамике индустриально-цифровой трансформации. Упор делается не только на внедрение современных технологий, но и создание благоприятных условий для возникновения инновационных решений, способных кардинально повлиять на будущее.



— Каждое событие в Татарстане должно становиться площадкой для научных открытий, обмена знаниями между поколениями и популяризации направлений. Это позволяет готовить молодежь к вызовам завтрашнего дня и формировать научные элиты нового поколения, — отметил Минниханов во время пресс-конференции.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По его словам, особое внимание уделяется таким направлениям, как беспилотные системы управления, компьютерные технологии в научной сфере и промышленности, а также квантовая наука. Такие инициативы создают уникальные перспективы для масштабного международного сотрудничества и технологического прорыва.



Дмитрий Зайцев