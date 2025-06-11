Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +31 градуса

Локально прогнозируются ливни, в отдельных районах гроза и град

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. На преобладающей территории кратковременные дожди, локально ливни, в отдельных районах гроза и град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с, при грозе местами шквалистые усиления 15—20 м/с, локально до 23 м/с. Утром температура составит порядка +18 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +22 до +27 градусов, на востоке до +31 градуса. В Казани прогнозируется от +22 до +24 градусов.

Галия Гарифуллина